हरदोई में प्रेमिका से शादी की जिद में टावर पर चढ़ा युवक, पुलिस के समझाने के बाद उतरा नीचे

संवादसूत्र, मल्लावां। प्रेमिका से शादी की जिद में रविवार सुबह एक युवक करीब 180 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। ऊंचाई पर युवक को देखकर आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुट गई। लोग युवक को नीचे उतरने के लिए कहते रहे, लेकिन वह प्रेमिका से शादी कराने की मांग पर अड़ा रहा। करीब दो घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद पुलिस ने मोबाइल पर बात कर युवक को समझाया, तब वह नीचे उतरा।

मल्लावां कस्बे के बंदीपुर मोहल्ला निवासी अजय राठौर पुत्र रामकुमार रविवार सुबह करीब सात बजे सुभाष पार्क स्थित बंद पड़े मोबाइल टावर पर चढ़ गया। कुछ ही देर में वह काफी ऊंचाई पर पहुंच गया। युवक को टावर पर चढ़ा देखकर आसपास के लोग घबरा गए। उन्होंने उसे नीचे उतरने के लिए आवाज लगाई, लेकिन वह नहीं माना। जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए।