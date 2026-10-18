हरदोई में आलू की खेती के लिए उद्यान विभाग की पहल, डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में आएगी सब्सिडी

जागरण संवाददाता, हरदोई। आलू का उत्पादन बढ़ाने और किसानों को उन्नतिशील बीज उपलब्ध कराने के लिए उद्यान विभाग ने आलू बीज की बिक्री शुरू कर दी है। किसानों को नकद मूल्य पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पर एक हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर से अनुदान भी दिया जाएगा। प्रथम आवक, प्रथम पावक के आधार पर किसानों को बीज वितरित किया जाएगा।

जनपद में करीब 14,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आलू की खेती की जाती है। हर बार की तरह इस बार भी उद्यान निदेशालय की ओर से किसानों के लिए उन्नतिशील प्रजातियों का बीज उपलब्ध कराया गया है। जिला उद्यान अधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि 15 अक्टूबर से बीज की बिक्री शुरू कर दी गई है। इसमें कुफरी चिपसोना-1, कुफरी मोहन और कुफरी पुखराज प्रजातियों का एफ-1 सीड साइज बीज शामिल है।