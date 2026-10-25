करवा चौथ की रौनक: कश्मीरी, जेल और 'वन बाई वन' चूड़ियों का छाया जादू, हरदोई के बाजारों में उमड़ी भीड़

जागरण संवाददाता, हरदोई। कलाई में खनकती चूड़ियां, हाथों में रची मेहंदी और माथे पर सजी बिंदिया। सुहागिनों के सोलह श्रृंगार की बात हो और चूड़ियों का जिक्र न आए, ऐसा कैसे हो सकता है। करवा चौथ पर सजने-संवरने की तैयारियों के बीच इस बार चूड़ियों की खनक कुछ अलग ही रंग बिखेर रही है। बाजार में परंपरागत लाल, हरी और सुनहरी चूड़ियों के साथ कश्मीरी, जेल और वन बाई वन चूड़ियों का जादू छाया है।

किसी को कश्मीरी चूड़ियों की खूबसूरत बनावट भा रही है तो कोई जेल चूड़ियों की चमक पर फिदा है। वहीं, वन बाई वन चूड़ियों का अलग अंदाज महिलाओं को आकर्षित कर रहा है। करवा चौथ नजदीक आते ही चूड़ियों की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ बढ़ने लगी है। हर कोई अपनी साड़ी और लहंगे से मेल खाती चूड़ियों के चयन में जुटा है।

सिनेमा मार्ग हो या फिर बड़ा चौराहा या बजरिया और रेलवेगंज। सभी प्रमुख बाजारों में करवा चौथ की तैयारियों का उत्साह दिखाई देने लगा है। सुहाग के प्रतीक चूड़ियों की दुकानों पर रंगों और डिजाइनों की भरमार है। दुकानदारों ने भी महिलाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए नए डिजाइन की चूड़ियां सजाई हैं। इस बार कश्मीरी चूड़ियां अपनी आकर्षक बनावट के कारण पसंद की जा रही हैं। जेल चूड़ियों की चमक और खूबसूरत रंग महिलाओं को लुभा रहे हैं।