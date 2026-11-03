पत्नी की दूसरी शादी का पता चला तो ससुराल पहुंचा युवक, जेवर मांगने पर परिवार वालों ने पीटा

संवादसूत्र, मल्लावां। दिल्ली में मजदूरी कर परिवार की खुशहाली के सपने संजो रहे युवक को जब पत्नी की दूसरी जगह शादी कर दिए जाने की जानकारी मिली तो वह सच्चाई जानने ससुराल पहुंच गया। ससुर ने पत्नी की दूसरी शादी होने की बात बताई तो युवक ने शादी में दिए गए जेवर और रुपये वापस मांगे। आरोप है कि इससे नाराज ससुराल वालों ने उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने सास-ससुर समेत चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

हरियावां थाना क्षेत्र के उतरा गांव निवासी विजय सिंह ने बताया कि उसकी शादी मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के कोकटमऊ निवासी शैलेंद्र सिंह की पुत्री कल्पना से हुई थी। वह दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है। आरोप है कि चचेरे ससुर राणा सिंह ने उसे बताया कि उसके ससुर ने कल्पना की शादी दूसरी जगह कर दी है।

यह सुनकर वह परेशान हो गया। विजय के अनुसार, एक नवंबर को दोपहर करीब ढाई बजे वह कोकटमऊ स्थित ससुराल पहुंचा। वहां ससुर शैलेंद्र सिंह से पत्नी के बारे में पूछा तो उन्होंने दूसरी शादी किए जाने की बात कही। इस पर विजय ने पत्नी को दिए जेवर और रुपये लौटाने को कहा।