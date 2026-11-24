जागरण संवाददाता, हरदोई। अर्जुनपुर-बड़ागांव पुल बनने के बाद क्षेत्र में बढ़े यातायात को देखते हुए पलिया तिराहे से बड़ागांव तक करीब 12 किलोमीटर लंबी सड़क को टू-लेन बनाया जाएगा।

शासन ने 38 करोड़ 41 लाख रुपये की परियोजना को मंजूरी दे दी है। निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए पहली किस्त के रूप में 3 करोड़ 84 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

सड़क चौड़ी होने से 50 से अधिक गांवों की करीब एक लाख आबादी को आवागमन में राहत मिलेगी। सांडी से फर्रुखाबाद आने-जाने वालों के लिए भी रास्ता सुगम होगा।

सवायजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह ‘रानू’ के प्रयासों से अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की परियोजना को स्वीकृति मिली है। विधायक प्रतिनिधि डॉ. रजनीश त्रिपाठी ने बताया कि शासन ने परियोजना का स्वीकृति पत्र जारी कर दिया है।