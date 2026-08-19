हरदोई में नवविवाहिता समेत तीन लोगों ने की आत्महत्या, फंदे से लटके मिले शव

जागरण टीम, हरदोई। नवविवाहिता समेत तीन लोगों के शव मंगलवार देर शाम फंदे से लटके मिले। दोनों के स्वजन घटना के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। पुलिस आत्महत्या मानकर जांच करने में जुटी है। टड़ियावां के ग्राम बरुआर के अखिलेश मजदूरी करते थे। स्वजन के अनुसार सोमवार की सुबह बिना बताए घर से निकले थे। देर शाम तक घर न आने पर खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चल सका था।

मंगलवार की शाम गांव के पूरब दिशा में बाग में अखिलेश का शव फंदे से लटका मिला था। स्वजन नशे का आदी होने की बात कह रहे हैं। अखिलेश के परिवार में पत्नी प्रीति के अलावा दो बच्चे हैं। दूसरी घटना में देहात कोतवाली के ग्राम महोलिया शिवपार की स्वेता गुप्ता की शादी एक वर्ष पहले गांव के ही शुभम गुप्ता के साथ हुई थी। मंगलवार की देर शाम स्वेता का शव संदिग्ध हालात में फंदे से लटका मिला।