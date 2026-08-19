हरदोई में इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार शुरू, 150 किसानों की 64 बीघा जमीन का होगा अधिग्रहण

संवादसूत्र, संडीला। औद्योगिक क्षेत्र के फेज-एक के विस्तारीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्र से सटे सोम गांव की करीब 64 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। राजस्व विभाग और यूपीसीडा के अधिकारियों ने गांव पहुंचकर जमीन का स्थलीय निरीक्षण और चिन्हांकन शुरू कर दिया है। किसानों से सहमति पत्र भी लिए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भूमि बैंक तैयार कर रही है। इसी क्रम में संडीला औद्योगिक क्षेत्र में भी विस्तार की कवायद तेज की गई है। बेहतर कनेक्टिविटी, सुरक्षित वातावरण और विकसित ढांचागत सुविधाओं के चलते उद्यमियों की ओर से यहां नई इकाइयां स्थापित करने और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए जमीन की मांग की जा रही है।

किसानों की जमीन अधिग्रहित करने के निर्देश फेज-1 में बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड समेत कई कंपनियों ने अपनी इकाइयों के विस्तारीकरण के लिए जमीन की मांग की थी। इसके बाद सरकार ने फेज-1 से सटी ग्राम पंचायत सोम की जंगल-झाड़ी की जमीन से अवैध कब्जे हटाने और किसानों की जमीन अधिग्रहित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन का चिन्हांकन शुरू कर दिया है।