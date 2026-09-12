हरदोई में रोडवेज में 328 आउटसोर्स कर्मचारी होंगे संविदाकर्मी, 30 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी

जागरण संवाददाता, हरदोई। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में आउटसोर्स व्यवस्था के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को अब संविदा व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। हरदोई क्षेत्र के 328 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने की जानकारी सामने आई है।

निगम की ओर से 30 सितंबर तक मौजूदा आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा पर शामिल करने की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है। अभी तक परिवहन निगम के विभिन्न डिपो और कार्यालयों में एजेंसियों के माध्यम से कर्मचारियों की सेवाएं ली जा रही थीं।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन कर्मचारियों को सीधे निगम के संविदा कर्मियों के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। क्षेत्रीय प्रबंधक गौरव वर्मा के अनुसार वर्तमान में आउटसोर्स कर्मचारियों को 1.75 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है।