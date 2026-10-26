हरदोई सदर क्षेत्र की सड़कों की बदलेगी तस्वीर, 3.75 करोड़ से चमकेंगी बदहाल सड़कें

जागरण संवाददाता, हरदोई। बारिश से बदहाल सड़कों पर हिचकोले खाकर सफर करने वाले सदर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मत और नए संपर्क मार्गों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने क्षेत्र के 19 विकास कार्यों के लिए 3.75 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है।

इससे 10.962 किलोमीटर लंबे मार्गों की विशेष मरम्मत, नए संपर्क मार्गों का निर्माण और पुलियों के पहुंच मार्ग दुरुस्त कराए जाएंगे। सदर विधायक एवं आबकारी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल के अनुरोध पर इन कार्यों को मंजूरी मिली है। निर्माण कार्य पूरे होने पर ग्रामीणों को आवागमन में सहूलियत मिलने की उम्मीद है।

बारिश के दौरान सदर विधानसभा क्षेत्र की कई सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। कहीं सड़क की सतह उखड़ गई है तो कहीं संपर्क मार्गों की बदहाली से लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। विशेषकर गांवों से मुख्य मार्गों तक पहुंचने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने और विद्यार्थियों को विद्यालय आने-जाने में भी खराब सड़कों से परेशानी होती है।

इन समस्याओं को देखते हुए आबकारी राज्यमंत्री नितिन अग्रवाल ने क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए शासन स्तर पर अनुरोध किया था। इसके क्रम में 19 कार्यों के लिए कुल 374.93 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति मिली है। इनमें पुराने संपर्क मार्गों की विशेष मरम्मत के साथ एक नए मार्ग का निर्माण और पुलियों के पहुंच मार्गों की मरम्मत भी शामिल है।

वित्तीय स्वीकृति मिलने से अब इन कार्यों को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, निर्माण शुरू होने और पूरा होने की समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं है। कार्य पूरे होने पर गांवों का मुख्य मार्गों से संपर्क बेहतर होगा और लोगों को क्षतिग्रस्त सड़कों से राहत मिल सकेगी। आबकारी राज्यमंत्री नितिन अग्रवाल ने विकास कार्यों को स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया और क्षेत्रवासियों को बधाई दी।