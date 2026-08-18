हरदोई में बारिश के दौरान गिरी कच्ची दीवार, मलबे में दबकर युवती की मौत

जागरण संवाददाता, हरदोई। तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश जानलेवा हो रही है। मझिला के ग्राम गंगूपुरवा में कच्ची दीवार गिरने से मलबे में दबकर एक युवती की मौत हो गई। राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की।

मझिला के ग्राम गंगूपुरवा मजरा चठिया धनवार के रावेंद्र मजदूरी करते हैं। रावेंद्र के अनुसार उसका मकान कच्चा बना है। सोमवार की सुबह उसकी बेटी संगीता कच्ची दीवार पर रखे छप्पर के नीचे चारपाई पर सो रही थी। अन्य लोग भी आसपास ही थे। बारिश के चलते कच्ची दीवार ढहने से संगीता मलबे में दब गई।