फर्रुखाबाद में बारिश के दौरान ढही घर की दीवार, मलबे में दबकर युवती की मौत

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। नवाबगंज कस्बे के मुहल्ला चंदनी में मंगलवार तड़के लगभग 3 बजे तेज वर्षा के दौरान नरेश चंद्र बाथम के घर की कच्ची दीवार ढह गई। इससे मलबे में नरेश चंद्र की 22 वर्षीय पुत्री ज्योति, और उनके भाई सेवाराम की 17 वर्षीय पुत्री मोहिनी और ओमप्रकाश की 3 वर्षीय पुत्री किट्टू दब गईं।