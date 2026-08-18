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फर्रुखाबाद में बारिश के दौरान ढही घर की दीवार, मलबे में दबकर युवती की मौत

By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
Updated: Tue, 18 Aug 2026 12:02 PM (IST)

फर्रुखाबाद के नवाबगंज कस्बे में मंगलवार तड़के तेज बारिश के कारण एक घर की कच्ची दीवार ढह गई। मलबे में दबने से 22 वर्षीय युवती ज्योति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य बच्चियां मामूली रूप से घायल हो गईं।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. फर्रुखाबाद के नवाबगंज में बारिश से घर की दीवार ढही।

  2. मलबे में दबकर 22 वर्षीय युवती ज्योति की मौत हुई।

  3. दो अन्य बच्चियां मोहिनी और किट्टू मामूली घायल हुईं।

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। नवाबगंज कस्बे के मुहल्ला चंदनी में मंगलवार तड़के लगभग 3 बजे तेज वर्षा के दौरान नरेश चंद्र बाथम के घर की कच्ची दीवार ढह गई। इससे मलबे में नरेश चंद्र की 22 वर्षीय पुत्री ज्योति, और उनके भाई सेवाराम की 17 वर्षीय पुत्री मोहिनी और ओमप्रकाश की 3 वर्षीय पुत्री किट्टू दब गईं।

चीख- पुकार सुनकर ग्रामीणों ने तीनों को जब तक मलबे से बाहर निकाला तब तक ज्योति ने दम तोड़ दिया। मोहिनी और किट्टू को मामूली चोट आईं। इस घटना से परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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