हरदोई में 8.87 करोड़ की लागत से नगर पालिका के नए भवन का निर्माण, शासन ने जारी की धनराशि

जागरण संवाददाता, हरदोई। नगर पालिका के जर्जर हो चुके भवन के स्थान पर अब नए भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए नगर विकास विभाग ने 8.87 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। मौजूदा भवन को चार माह पहले ही जर्जर घोषित किया जा चुका है।

भवन के आसपास स्थित दुकानों को भी निर्माण कार्य के लिए खाली कराया जाना है। इसके लिए संबंधित दुकानदारों को पालिका प्रशासन की ओर से नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक दुकानें खाली नहीं की गई हैं। नगर पालिका का भवन 40 साल पहले निर्माण कराया गया था। भवन पुराना होने के कारण जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। भवन की हालत को देखते हुए इसे अनुपयोगी घोषित किया जा चुका है। नए भवन के निर्माण से पालिका के प्रशासनिक कार्यों को बेहतर और व्यवस्थित तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी। हालांकि निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए दुकानों को खाली कराना बड़ी चुनौती बना हुआ है। नोटिस जारी होने के बाद भी दुकानदारों की ओर से दुकानें खाली नहीं की गई हैं।