हरदोई में महरोनिया-बेनीगंज डामर मार्ग पर बनेगा पुल, 50-60 गांवों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, हरदोई। महरोनिया-बेनीगंज डामर मार्ग पर बेता नाले के ऊपर पुल निर्माण की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। सण्डीला ब्लॉक प्रमुख आरती गुप्ता के प्रयासों के बाद शासन से पुल निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। 5 मीटर स्पान के सेतु और पहुंच मार्ग के निर्माण पर 2.26 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पुल बनने से महरोनिया, बेहटा समेत करीब 50 से 60 गांवों के लोगों का आवागमन सुगम होगा।

बेता नाले पर पुल न होने के कारण क्षेत्र के करीब 10 ग्राम सभाओं के लोगों को लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। खासकर बरसात के दौरान आवागमन प्रभावित होने से मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में भी दिक्कत होती थी।