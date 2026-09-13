हरदोई: बप्पा के स्वागत को तैयार कुम्हार परिवार, 6 इंच से 3 फीट तक की गणेश प्रतिमाएं बना रहे कारीगर

जागरण संवाददाता, हरदोई। गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर शहर के कुम्हार परिवारों में उत्साह दिखाई दे रहा है। भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमाओं को तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। खंजनपुरवा मुहल्ले में कुम्हारों के घर-आंगन में इन दिनों विघ्नहर्ता की प्रतिमाओं से सजे हुए हैं। कहीं प्रतिमाओं को आकार दिया जा रहा है तो कहीं रंग-रोगन और सजावट का काम चल रहा है। कुम्हार परिवारों की मेहनत से तैयार गणेश प्रतिमाएं इस बार भी घरों और पंडालों की शोभा बढ़ाएंगी।खंजनपुरवा निवासी लालता प्रसाद प्रजापति पिछले 35 वर्षों से मिट्टी की मूर्तियों को आकार देने का काम कर रहे हैं।

इन दिनों उनके परिवार के सदस्य भी गणेश प्रतिमाएं तैयार करने में जुटे हैं। उनके पुत्र पवन कुमार प्रतिमाओं को आकार दे रहे हैं, जबकि बहू सीता प्रजापति सहित परिवार की महिलाएं रंग-रोगन और सजावट का कार्य संभाल रही हैं। सीता प्रजापति ने बताया कि गणेश चतुर्थी नजदीक आने के साथ काम बढ़ गया है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर प्रतिमाओं को तैयार करने में सहयोग कर रहे हैं।

मिट्टी को पहले आकार दिया जाता है। इसके बाद प्रतिमाओं को सुखाकर रंग-रोगन और सजावट की जाती है। मूर्ति कारीगर पवन प्रजापति ने बताया कि वह छह इंच से लेकर तीन फीट तक ऊंची गणेश प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। एक प्रतिमा को पूरी तरह तैयार करने में करीब दस दिन का समय लगता है।