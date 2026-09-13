Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

हरदोई: बप्पा के स्वागत को तैयार कुम्हार परिवार, 6 इंच से 3 फीट तक की गणेश प्रतिमाएं बना रहे कारीगर

By Upendra Kumar Agnihotri Edited By: Abhinaw Tripathi
Published: Sun, 13 Sep 2026 06:02 AM (IST)

हरदोई के कुम्हार परिवार गणेश चतुर्थी के लिए मिट्टी की प्रतिमाएं बनाने में उत्साहपूर्वक जुटे हैं। 6 इंच से 3 ...और पढ़ें

News Article Hero Image

HighLights

  1. हरदोई के कुम्हार परिवार गणेश प्रतिमाएं बनाने में व्यस्त।

  2. 6 इंच से 3 फीट तक की प्रतिमाएं हो रही तैयार।

  3. प्रतिमाओं की कीमत 200 से 5000 रुपये तक।

जागरण संवाददाता, हरदोई। गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर शहर के कुम्हार परिवारों में उत्साह दिखाई दे रहा है। भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमाओं को तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। खंजनपुरवा मुहल्ले में कुम्हारों के घर-आंगन में इन दिनों विघ्नहर्ता की प्रतिमाओं से सजे हुए हैं। कहीं प्रतिमाओं को आकार दिया जा रहा है तो कहीं रंग-रोगन और सजावट का काम चल रहा है। कुम्हार परिवारों की मेहनत से तैयार गणेश प्रतिमाएं इस बार भी घरों और पंडालों की शोभा बढ़ाएंगी।खंजनपुरवा निवासी लालता प्रसाद प्रजापति पिछले 35 वर्षों से मिट्टी की मूर्तियों को आकार देने का काम कर रहे हैं।

इन दिनों उनके परिवार के सदस्य भी गणेश प्रतिमाएं तैयार करने में जुटे हैं। उनके पुत्र पवन कुमार प्रतिमाओं को आकार दे रहे हैं, जबकि बहू सीता प्रजापति सहित परिवार की महिलाएं रंग-रोगन और सजावट का कार्य संभाल रही हैं। सीता प्रजापति ने बताया कि गणेश चतुर्थी नजदीक आने के साथ काम बढ़ गया है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर प्रतिमाओं को तैयार करने में सहयोग कर रहे हैं।

मिट्टी को पहले आकार दिया जाता है। इसके बाद प्रतिमाओं को सुखाकर रंग-रोगन और सजावट की जाती है। मूर्ति कारीगर पवन प्रजापति ने बताया कि वह छह इंच से लेकर तीन फीट तक ऊंची गणेश प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। एक प्रतिमा को पूरी तरह तैयार करने में करीब दस दिन का समय लगता है।

इस बार उन्हें अधिकतम तीन फीट ऊंची प्रतिमाओं के आर्डर मिले हैं। बताया कि प्रतिमाओं की कीमत उनके आकार और सजावट के अनुसार करीब 200 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक है। पर्व नजदीक आने के साथ आर्डर पूरे करने के लिए परिवार के सभी सदस्य दिन-रात मेहनत कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें- हरदोई में रोडवेज में 328 आउटसोर्स कर्मचारी होंगे संविदाकर्मी, 30 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी