हरदोई में करवा चौथ से एक दिन पहले बुझ गया सविता के सुहाग का दीया, मौत की खबर ने तोड़े सारे सपने

संवादसूत्र, जागरण, पचदेवरा। जिस चांद का दीदार कर पति की लंबी उम्र की दुआ मांगनी थी, उसके निकलने से पहले ही सविता की खुशियों का चांद हमेशा के लिए डूब गया। हाथों में मेहंदी रचाने और सोलह शृंगार करने की तैयारियों के बीच पति की मौत की खबर ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। शादी को अभी एक वर्ष ही हुआ था।

साथ जीने के न जाने कितने सपने संजोए थे, लेकिन नियति ने ऐसा क्रूर खेल खेला कि करवा चौथ और दीपावली की खुशियां मातम में बदल गईं। जिस घर में त्योहार की तैयारियां होनी थीं, वहां अब स्वजन की सिसकियां गूंज रही हैं।

पचदेवरा क्षेत्र के ग्राम कूड़ी निवासी राजीव चार अक्टूबर को बाइक से अनंगपुर गए थे। देर शाम घर लौटते समय पाली-पचदेवरा मार्ग पर गन्ना सेंटर के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर मवेशी से टकरा गई थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल राजीव को स्वजन ने बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां मंगलवार रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।