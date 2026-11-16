हरदोई में जेसीबी खुदाई में PNG पाइपलाइन टूटने से गैस रिसाव, 3 हजार गैस कनेक्शन की आपूर्ति ठप

जागरण संवाददाता, हरदोई। लखनऊ रोड पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान सोमवार दोपहर जेसीबी से पीएनजी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से तेज गैस रिसाव शुरू हो गया। इससे आसपास अफरातफरी मच गई। करीब एक घंटे तक लोग दहशत में रहे। सुरक्षा के लिए मुख्य वाल्व बंद कराए जाने से शहर के करीब तीन हजार पीएनजी कनेक्शनों की गैस आपूर्ति प्रभावित हो गई। सूचना पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने स्थिति संभाली।

हरदोई-लखनऊ मार्ग पर चांद बेहटा मुहल्ले में अतुल पेट्रोल पंप के सामने सड़क चौड़ीकरण के लिए जेसीबी से खोदाई की जा रही थी। इसी दौरान भूमिगत पीएनजी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन से तेज गैस निकलने लगी। बताया गया कि हादसे के बाद जेसीबी चालक और ठेकाकर्मी मौके से चले गए। सूचना मिलते ही नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार, एसडीएम सदर गुलाब चंद्र, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम पहुंच गई।

लखनऊ चुंगी स्थित मुख्य वाल्व बंद कराकर गैस रिसाव रोका गया। इस दौरान कुछ देर यातायात भी बाधित रहा। खतरा टलने के बाद अधिकारियों और आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। हवा से हल्की होती है पीएनजी गैस पाइपलाइन के माध्यम से घरों तक पहुंचने वाली पीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होता है। यह हवा से हल्की होती है, इसलिए रिसाव होने पर सामान्यतः ऊपर की ओर उठकर फैलती है। हालांकि इसे पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता। हवा में इसकी पर्याप्त मात्रा जमा होने पर चिंगारी या आग के संपर्क में आने से आग लगने अथवा विस्फोट का खतरा रहता है। इसलिए गैस रिसाव की स्थिति में तत्काल सावधानी बरतना जरूरी है।