हरदोई में कच्ची छत ने छीनीं दो जिंदगियां, पिता के बाद घायल बेटी की भी थमी सांसें

जागरण संवाददाता, हरदोई। सोमवार रात झोपड़ी ढहने से मलबे में दबकर युवक की मौत होने के बाद घायल बेटी की भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सांसें थम गईं। जबकि उसकी पत्नी का अभी उपचार चल रहा है। देहात कोतवाली के ग्राम बंदरहिया बंजारनपुरवा के महबूब झोपड़ी डालकर परिवार के साथ रहते थे। स्वजन के अनुसार दो वर्ष पहले आवास के लिए आवेदन भी किया था,लेकिन आवास नहीं मिल सका था।

सोमवार रात बारिश के चलतेे महबूब अपनी पत्नी नफीसा और 18 माह की बेटी के निशा के साथ झोपड़ी के अंदर सो रहे थे। जबकि बड़ा बेटा रजा हुसैन,बेटी खैरुनिंशा लघुशंका के लिए बाहर गई थी। इसी दौरान झोपड़ी ढहने से मलबे में दबकर महबूब की मौत हो गई थी। पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए थे।