हरदोई: पाउडर, डिटर्जेंट और केमिकल्स से बन रहा था नकली दूध, लखनऊ-कानपुर तक फैले तार

पंकज मिश्र, हरदोई। जिस दूध को बच्चों की सेहत और पोषण का आधार मानकर माता-पिता उन्हें पिला रहे हैं, वही दूध बीमारी की वजह भी बन सकता है। गाय-भैंस का शुद्ध दूध समझकर खरीदे जा रहे दूध में यदि पाउडर, कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट और अखाद्य घोल मिला हो तो वह शरीर को पोषण देने के बजाय गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।

संडीला औद्योगिक क्षेत्र की दूध डेयरी में सामने आए नकली दूध के खेल ने लोगों की सेहत से खिलवाड़ का बड़ा मामला उजागर किया है। यहां पानी और पाउडर में रसायन मिलाकर दूध तैयार किया जाता था। दूध को फटने से बचाने के लिए कास्टिक सोडा, गाढ़ापन और मिठास बढ़ाने के लिए लैक्टोज पाउडर, क्रीम जैसा स्वरूप देने के लिए संदिग्ध घोल और झाग बनाने के लिए डिटर्जेंट के इस्तेमाल होती थी।

चिकित्सकों के अनुसार, ऐसे रसायनयुक्त दूध के सेवन से बच्चों की भोजन नली, पेट और पाचन तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि शुरुआती जांच में यहां से लखनऊ, कानपुर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूध की आपूर्ति होने की जानकारी मिली है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि नकली दूध का कारोबार कहां तक फैला था और इसमें कौन-कौन शामिल हैं।

संडीला औद्योगिक क्षेत्र में संचालित संडीला दूध डेयरी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एसडीएम नारायणी भाटिया और सीओ श्लोक गौतम के साथ छापेमारी की थी। इसी परिसर में पूनम दूध डेयरी के नाम से भी कारोबार होता था। छापे के दौरान दो टैंकरों और दो ड्रमों में संदिग्ध दूध मिला था। इसके अलावा चार बोरियों में करीब 100 किलोग्राम लैक्टोज पाउडर, दानेदार सामग्री और एक डिब्बे में करीब 15 लीटर संदिग्ध घोल बरामद हुआ था।

झाग बनाने के लिए डिटर्जेंट का हो रहा था इस्तेमाल सहायक आयुक्त खाद्य कुमार गुंजन के अनुसार, प्रयोगशाला जांच में दानेदार सामग्री सोडियम हाइड्राक्साइड पाई गई। संदिग्ध घोल न घी निकला और न ही वेजिटेबल ऑयल। इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया। अधिकारियों के अनुसार, दूध में क्रीम जैसा स्वरूप देने के लिए इस घोल और झाग बनाने के लिए डिटर्जेंट के इस्तेमाल की बात सामने आई है।

मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक डॉ. शेर सिंह के अनुसार, सोडियम हाइड्राक्साइड अत्यधिक क्षारीय रसायन है। पर्याप्त मात्रा में शरीर में पहुंचने पर मुंह, गले, भोजन नली और पेट में रासायनिक जलन पैदा कर सकता है। डिटर्जेंट से उल्टी, दस्त और पाचन तंत्र में जलन हो सकती है।

कई जिलों में हो रही थी दूध की सप्लाई कुछ अखाद्य तेलों में मौजूद विषैले तत्व यकृत और गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लैक्टोज असहिष्णुता वाले बच्चों में इसकी अधिक मात्रा से पेट दर्द, गैस और दस्त हो सकते हैं। हालांकि, खाद्य-ग्रेड लैक्टोज स्वयं जहरीला नहीं होता। नुकसान रसायनों की प्रकृति और मात्रा पर निर्भर करता है।