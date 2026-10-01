संचारी रोग नियंत्रण: 31 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान, 12 अक्टूबर से घर-घर दस्तक देगा स्वास्थ्य विभाग

जागरण संवाददाता, हरदोई। संचारी रोगों और दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 31 अक्टूबर तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का तृतीय चरण संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक घर-घर दस्तक अभियान चलाया जाएगा। अभियान को लेकर ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान नोडल होंगे, इस दौरान सफाई और पेयजल पर विशेष जोर दिया जाएगा।

जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा ग्राम प्रधानों को दिए गए निर्देशों में बताया गया कि ग्राम निगरानी समितियों के जरिए बुखार, वेक्टर जनित तथा जल जनित बीमारियों को लेकर लगातार जन-जागरूकता फैलाई जाएगी। अशुद्ध जल के उपयोग को रोकने के लिए उथले हैंडपंपों को लाल रंग से चिन्हित किया जाएगा और खराब इंडिया मार्क-2 हैंडपंपों की मरम्मत कराकर पक्का चबूतरा बनाया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा फंड के माध्यम से एंटी-लार्वा का छिड़काव, नालियों व जलाशयों की नियमित सफाई, गड्ढों का भराव और झाड़ियों की कटाई सुनिश्चित की जाएगी। जिले के नौ चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में सघन अभियान चलाया जाएगा, इनमें अहिरोरी, बावन, सुरसा, टड़ियावां, शाहाबाद, हरपालपुर, पिहानी, माधौगंज, बिलग्राम तथा हरदोई शहर (अर्बन) क्षेत्र शामिल हैं।



फ्रंटलाइन वर्कर्स करेंगे डिजिटल ट्रैकिंग, बनेगा आभा कार्ड

दस्तक अभियान के दौरान आशा और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां घर-घर जाकर स्वास्थ्य सर्वेक्षण करेंगी। बुखार, आईएलआई (इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस), टीबी, कुष्ठ, फाइलेरिया, कालाजार के लक्षणयुक्त मरीजों तथा कुपोषित बच्चों की सूची तैयार कर ई-कवच पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। घर-घर भ्रमण के दौरान परिवारों के सदस्यों का आभा आईडी सृजन किया जाएगा। जिन घरों में मच्छरों का प्रजनन पाया जाएगा, उनकी अलग सूची तैयार कर निरोधात्मक कार्रवाई हेतु स्वास्थ्य विभाग को सौंपी जाएगी।



स्कूलों में फुल आस्तीन की यूनिफार्म अनिवार्य