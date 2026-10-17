फीस ना भरने पर छात्रा से लगवाया झाड़ू-पोछा, स्कूल छोड़ भागी किशोरी को शादी के लिए हरदोई में बनाया बंधक

जागरण संवाददाचा, हरदोई। पिता ने बेटी का भविष्य संवारने के लिए उसे चंडीगढ़ के एक आवासीय स्कूल में दाखिला दिलाया था, लेकिन फीस जमा नहीं होने के कारण पढ़ाई के बजाय उससे झाड़ू-पोछा कराया जाने लगा। इससे परेशान होकर आठवीं की छात्रा स्कूल से भाग निकली। वह स्कूल की एक सफाईकर्मी के साथ रोहतक पहुंची।

वहां उसकी मुलाकात हरदोई के दो युवकों से हुई, जो उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ हरदोई ले आए। आरोप है कि यहां उसे शादी के लिए बंधक बनाकर रखा गया। किसी तरह किशोरी ने अपने परिचित को फोन कर मदद मांगी, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया। दिल्ली के सरस्वती विहार की रहने वाली किशोरी ने काउंसलिंग के दौरान बताया कि उसके पिता आटो चलाते हैं।

वह तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी है। पिता ने उसे बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए चंडीगढ़ के कराला स्थित एक निजी स्कूल में दाखिला कराया था। फीस नहीं भर पाने के कारण उससे पढ़ाई के बजाय स्कूल में काम कराया जाने लगा। परेशान होकर वह सफाईकर्मी के साथ रोहतक चली गई। वहां हरदोई निवासी मोहित और नत्थू उसे अपने साथ हरदोई ले आए।