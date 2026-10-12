डॉक्टर नदारद, तड़पती महिला के सफाईकर्मी ने लगाए टांके, हरदोई में लापरवाही के बाद गिरी गाज

संवादसूत्र, हरपालपुर। सीएचसी में इमरजेंसी कक्ष के डाक्टर की गैरमौजूदगी में एक सफाई कर्मचारी ने सड़क हादसे में घायल महिला के घाव पर खुद ही टांके लगा दिए। इस पूरी लापरवाही का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने पर स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुल गई। मामले का संज्ञान लेते हुए सीएमओ ने सफाई कर्मचारी का स्थानांतरण कर दिया है।

हरपालपुर के ग्राम गधेड़ा की राजेश्वरी शुक्रवार को पति के साथ शाहजहांपुर स्थित मायके से घर लौट रही थी। रास्ते में सतौथा गांव के पास ब्रेकर पर बाइक से उछलकर सड़क पर गिरकर घायल हो गई थी। एंबुलेंस से सीएचसी में भर्ती कराया गया था। सीएचसी की इमरजेंसी में उस समय कोई भी डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। घायल महिला को दर्द से तड़पता देख वहां तैनात सफाई कर्मचारी शिवनारायण ने खुद ही डॉक्टर की भूमिका निभानी शुरू कर दी और महिला के घाव पर टांके लगाने शुरू कर दिए।