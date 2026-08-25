हरदोई में बाइकों की भिड़ंत में दो युवकों की मौत, हेलमेट न पहनने से सिर में आई गंभीर चोट

जागरण संवाददाता, हरदोई। टोडरपुर में मझिला मार्ग पर सोमवार शाम दो बाइकों की आमने-सामने हुई भिड़ंत में दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। दोनों ने हेलमेट नहीं लगा रखा था और सड़क पर गिरने से उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

बेहटागोकुल के ग्राम उमरौली निवासी अनुराग सावन के अंतिम सोमवार को सकाहा मंदिर में जल चढ़ाने गए थे। देर शाम वह बाइक से घर लौट रहे थे। टोडरपुर-मझिला मार्ग पर सामने से तेज रफ्तार में आ रहे मझिला क्षेत्र के ग्राम ढवहा निवासी संदीप की बाइक से उनकी आमने-सामने भिड़ंत हो गई।

टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक सवार उछलकर सड़क पर जा गिरे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। सड़क पर गिरने से दोनों के सिर में गंभीर चोटें आईं। हादसे में अनुराग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

राहगीरों ने गंभीर रूप से घायल संदीप को तत्काल टोडरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया। वहां उपचार के दौरान संदीप की भी मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही दोनों के स्वजन मौके पर पहुंच गए।

सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दोनों क्षतिग्रस्त बाइकों को कब्जे में ले लिया। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में दोनों बाइक सवारों के हेलमेट न लगाने और बाइकों की गति तेज होने की बात सामने आई है। थाना प्रभारी मार्कंडेय सिंह ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि दोनों बाइक सवार यदि हेलमेट पहने होते तो सिर की गंभीर चोट से बचाव संभव था और शायद उनकी जान भी बच सकती थी। हादसे ने एक बार फिर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट की अनिवार्यता और यातायात नियमों के पालन की जरूरत को सामने ला दिया है।

तीन माह में सूनी हो गई अनीता की मांग अनुराग खेती करते थे। जून में ही अनुराग की शादी अनीता के साथ हुई थी। स्वजन का कहना है कि पहला सावन होने पर अनीता अपने मायके गई थी। सावन बाद उसकी विदाई थी। इससे पहले पति ने अलविदा कह दिया। हादसे के कारण तीन माह में ही अनीता की मांग सूनी हो गई। दो घरों में कोहराम मचा है।