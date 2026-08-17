हरदोई में 1494 गरीब बेटियों के हाथ पीले कराएगी सरकार, सामूहिक विवाह योजना के तहत डीएम ने तय की जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, हरदोई। बेटियों के हाथ पीले करने की चिंता में डूबे गरीब बाबुलों के लिए राहत भरी खबर है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के जरिए जिले के 1494 गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह की तैयारी शुरू हो गई है।

जिलाधिकारी ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए ब्लाक और निकायवार लक्ष्य तय करते हुए सभी बीडीओ और अधिशासी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में प्राप्त आवेदनों का निष्पक्ष और पारदर्शी सत्यापन करने के सख्त निर्देश दिए हैं। योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मिलेगा। शासन के निर्देश पर विकास खंडों और निकायों को लक्ष्य का आवंटन भी कर दिया गया है। जिले के 19 विकास खंडों में कुल 1362 और 13 नगर पालिका व नगर पंचायतों में कुल 132 जोड़ों का विवाह कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।