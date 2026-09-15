छठ-दीपावली पर घर जाने वालों को रेलवे का तोहफा, हरदोई से होकर चलेगी अमृतसर-बरौनी स्पेशल ट्रेन, ये रहेगा पूरी रूट

जागरण संवाददाता, हरदोई। दीपावली और छठ पूजा नजदीक आते ही ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ के बीच जिले के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ने त्योहार के दौरान अतिरिक्त यात्री दबाव को देखते हुए अमृतसर जंक्शन से बरौनी जंक्शन के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

इस ट्रेन को हरदोई रेलवे स्टेशन पर भी ठहराव दिया गया है। इससे पंजाब और बिहार की ओर सफर करने वाले यात्रियों को नियमित ट्रेनों के अलावा एक और विकल्प मिल सकेगा। रेलवे के कार्यक्रम के अनुसार 04668 अमृतसर-बरौनी जंक्शन स्पेशल चार अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को संचालित होगी। ट्रेन अमृतसर से रात 8 बजकर 10 मिनट पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 8 बजकर 53 मिनट पर हरदोई पहुंचेगी।

यहां दो मिनट रुकने के बाद 8 बजकर 55 मिनट पर बरौनी की ओर रवाना हो जाएगी। इसी तरह वापसी में 04667 बरौनी जंक्शन-अमृतसर स्पेशल 6 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। बरौनी से लौटने वाली ट्रेन रात 11 बजे हरदोई स्टेशन पहुंचेगी और 11 बजकर दो मिनट पर अमृतसर के लिए रवाना होगी।



बरेली मुरादाबाद समेत अन्य कई प्रमुख स्टेशनों पर भी होगा ठहराव