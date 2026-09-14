हापुड़ में राॅन्ग साइड से बाइक चलाना पड़ा भारी, सिंभावली निवासी पति-पत्नी की मौत; एक युवक गंभीर

जागरण संवाददाता, हापुड़। सरस्वती मेडिकल कॉलेज से निजामपुर की ओर जाने वाले सर्विस रोड पर रेलवे ब्रिज के पास सोमवार दोपहर दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस के अनुसार, हादसा दोपहर करीब 1:30 बजे हुआ। मृतकों की पहचान सिंभावली के बक्सर थाना क्षेत्र निवासी वसीम और उनकी पत्नी शाहीन के रूप में हुई है। दोनों पिलखुआ की ओर से हापुड़ की तरफ गलत दिशा में बाइक चला रहे थे। इसी दौरान सामने से हापुड़ से पिलखुआ की ओर जा रहे राशिद की बाइक से उनकी टक्कर हो गई।