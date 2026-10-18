हापुड़ के उपैड़ा गांव में बच्चों के विवाद पर दो पक्षों में मारपीट, चार आरोपी गिरफ्तार; डंडे और पत्थर बरामद

संवाद सहयोगी, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव उपैड़ा में बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई कहासुनी, मारपीट और पथराव के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त तीन डंडे और पत्थर भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, गांव उपैड़ा में बच्चों के विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट और पथराव की घटना हुई थी।