हापुड़ में पत्रकार मोहम्मद नसीम की पीट-पीटकर हत्या, मौके पर पहुंचे एसपी
हापुड़ में पत्रकार मोहम्मद नसीम की जरौठी रोड पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है और ...और पढ़ें
HighLights
हापुड़ में पत्रकार मोहम्मद नसीम की पीट-पीटकर हत्या।
जरौठी रोड पर अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस और एसपी मौके पर पहुंचे, मामले की जांच जारी।
जागरण संवाददाता, हापुड़। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पत्रकार मोहम्मद नसीम की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने जरौठी रोड पर इस वारदात को अंजाम दिया।
उधर, वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी। घटना की जानकारी लगते ही एसपी भी मौके पर पहुंचे। अभी वारदात का कारण पता नहीं चला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
खबर को अपडेट किया जा रहा है-