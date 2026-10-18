हापुड़ में पत्रकार मोहम्मद नसीम की पीट-पीटकर हत्या, मौके पर पहुंचे एसपी

जागरण संवाददाता, हापुड़। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पत्रकार मोहम्मद नसीम की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने जरौठी रोड पर इस वारदात को अंजाम दिया।

उधर, वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी। घटना की जानकारी लगते ही एसपी भी मौके पर पहुंचे। अभी वारदात का कारण पता नहीं चला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।