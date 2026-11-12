'हेलीकॉप्टर से ससुराल जाऊंगी...' मंगेतर की एक इच्छा पर दूल्हे ने गांव में बनवा दिया हेलीपैड, देखने उमड़ा धौलाना

संवाद सहयोगी, धौलाना। बेटी की विदाई हर पिता के लिए भावुक पल होता है, लेकिन जब बेटी की कोई खास ख्वाहिश पूरी हो जाए तो यह पल और भी यादगार बन जाता है। थाना क्षेत्र के गांव देहरा में मंगलवार को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला।

गांव की बेटी आसिफा को उसके ससुराल वाले हेलीकॉप्टर से विदा कराकर ले गए। गांव में पहली बार हेलीकॉप्टर से बारात पहुंचने और बेटी की विदाई होने पर पूरे गांव में उत्साह का माहौल रहा। जानकारी के अनुसार, मेरठ के शिवाल खास के रहने वाले जाहिद राणा के पुत्र हीरा राणा का निकाह गांव देहरा के हसमत की बेटी आसिफा के साथ हुआ था। मंगलवार शाम दूल्हा हीरा अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से गांव पहुंचा।

प्रशासन से अनुमति मिलने पर गांव में ही बना हेलीपैड हेलीकॉप्टर उतारने के लिए प्रशासन से अनुमति लेने के बाद गांव के पास ही हेलीपैड तैयार कराया गया था। हेलीकॉप्टर के गांव में उतरते ही उसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में हेलीकॉप्टर को करीब से देखने का उत्साह दिखाई दिया।