जागरण संवाददाता, हापुड़। सोशल मीडिया पर लाइक और लोकप्रियता पाने के लिए सड़क पर हुड़दंग करना युवकों को भारी पड़ गया। बाबूगढ़ क्षेत्र के बछलौता रोड स्थित बाबा फार्म हाउस के पास थार गाड़ी के ऊपर चढ़कर डांस करने और सड़क पर अराजकता फैलाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

आरोप है कि युवकों की इस हरकत से न केवल सार्वजनिक रास्ता बाधित हुआ, बल्कि वहां से गुजर रहे राहगीरों और मरीजों को लेकर जा रही एंबुलेंस को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। 16 नवंबर को वायरल हुआ वीडियो पुलिस के अनुसार, 16 नवंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें कुछ युवक बाबा फार्म हाउस के पास बछलौता रोड पर थार गाड़ी के ऊपर चढ़कर डांस करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वाहन की वजह से सार्वजनिक रास्ता बाधित होने की बात भी सामने आई।