हापुड़ में वरिष्ठ भाजपा नेत्री लज्जा रानी गर्ग का निधन, संगठन में निभाईं थी कई अहम जिम्मेदारियां

जागरण संवाददाता, हापुड़। वरिष्ठ भाजपा नेत्री एवं संगठन में लंबे समय तक विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्व संभालने वाली लज्जा रानी गर्ग का मंगलवार को निधन हो गया। उनके निधन की सूचना मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई।

बड़ी संख्या में लोग अस्पताल और गांधी रोड स्थित उनके आवास पर पहुंचकर अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लज्जा रानी गर्ग भाजपा की सक्रिय और वरिष्ठ नेताओं में शामिल थीं। उन्होंने महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष समेत कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं। 2017 में नपा अध्यक्ष पद के लिए लड़ा था चुनाव वह भाजपा राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश कार्यसमिति की सदस्य भी रहीं। संगठन में लंबे समय तक सक्रिय भूमिका के चलते कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अलग पहचान थी। वर्ष 2017 में उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ा था।