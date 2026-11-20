संवाद सहयोगी, हापुड़। राष्ट्रीय लोकदल ने संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से संगठनात्मक जिम्मेदारियों में बदलाव किया है।

जिलाध्यक्ष कुलदीप राठी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार आशीष को हापुड़ शहर अध्यक्ष और खालिद जिलानी को जिला उपाध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों को नई जिम्मेदारी मिलने पर राष्ट्रीय लोकदल परिवार की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं।