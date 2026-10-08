हापुड़: गन्ना कटाई से पहले नवादा नहर पुल पर दिखे 5 तेंदुए, ग्रामीणों में खौफ के बाद प्रशासन अलर्ट

संवाद सहयोगी, सिंभावली (हापुड़)। थाना क्षेत्र के नवादा नहर पुल के पास एक साथ पांच तेंदुए दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तेंदुओं की वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद दहशत और बढ़ गई है। जहां एक तरफ वन विभाग लापरवाही बरत रहा है, दूसरी तरफ लोगों की जान जोखिम में है।

सिंभावली थाना क्षेत्र के दत्तियाना गांव के नाजिम पुत्र सलीम ने बताया कि वह बुधवार को कार से सिंभावली से अपने गांव लौट रहे थे। नवादा नहर पुल के पास पहुंचने पर सड़क किनारे उन्हें तेंदुए दिखाई दिए। उन्होंने कार रोककर लाइट की रोशनी में उनकी वीडियो क्लिप बनानी शुरू कर दी।

सड़क पर घूमते दिखे 5 तेंदुए इसी दौरान उनकी नजर पड़ी तो सड़क पर एक-दो नहीं, बल्कि पांच तेंदुए घूमते दिखाई दिए। यह देखकर नाजिम के होश उड़ गए और वह कार लेकर दूसरे रास्ते से गांव की ओर निकल गए। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लगातार तेंदुए दिखाई देने और उनकी वीडियो सामने आने के बावजूद वन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।

भाकियू नेता अजय त्यागी, संजय त्यागी, सोनू त्यागी, जितेंद्र और मोनू आदि ने बताया कि कई बार वन विभाग के अधिकारियों को सूचना देने के साथ वीडियो भी उपलब्ध कराए गए, लेकिन टीम मौके पर पहुंचकर महज औपचारिकता पूरी कर लौट जाती है।