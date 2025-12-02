Margashirsha Purnima 2025: गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे लाखों श्रद्धालु, क्या है स्नान का शुभ मूहुर्त?
ब्रजघाट, पुष्पावती पूठ और गढ़ के कच्चा घाट लठीरा में मार्गशीर्ष पूर्णिमा (Margashirsha Purnima) पर गंगा स्नान होगा। लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, ब्रजघाट। तीर्थ नगरी ब्रजघाट, पुष्पावती पूठ एवं गढ़ के कच्चा घाट लठीरा में बृहस्पतिवार को मार्गशीर्ष पूर्णिमा (Margashirsha Purnima) का स्नान किया जाएगा। इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य अर्जित करेंगे। वहीं ओवर ब्रिज निर्माण के चलते दिल्ली लखनऊ हाईवे पर जाम के हालात बनने की पूर्ण संभावना है। इसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
पंडित कृष्ण दत्त शास्त्री ने बताया कि पंचाग के अनुसार मार्गशीर्ष की पूर्णिमा का शुभारंभ चार दिसंबर की सुबह 08:37 मिनट पर होगा, जबकि इसका समापन पांच दिसंबर की सुबह 04:43 बजे हो जाएगा। ऐसे में पूर्णिमा का स्नान चार दिसंबर बृहस्पतिवार को ही होगा। पूर्णिमा का स्नान कल होने के कारण बुधवार शाम से ही हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली प्रदेश सहित दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो जाएगा।
बृहस्पतिवार की भोर के साथ ही मोक्षदायनी मां गंगा में श्रद्धा का सैलाब शुरू हो जाएगा। बता दे कि इस दौरान अनेक भक्त श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण, भजन कीर्तन, मंदिरों में दर्शन के साथ ही निराश्रित एवं असहाय लोगों को अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान करते हैं। स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है।
हाईवे पर जाम के आसार
गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र स्थित दिल्ली लखनऊ हाईवे पर अल्लाबक्ख्शपुर गांव के पास शनिवार से ओवर ब्रिज बनाने का कार्य शुरू हो गया है। यहां रूट डायवर्ट करके वाहनों को सर्विस रोड से निकाला जा रहा है। ऐसे में यहां हर समय जाम के हालात बने रहते है। वहीं शाम के समय वाहनों की अधिकता बढ़ने के कारण जाम भयंकर रूप ले लेता है। चंद कदमों की दूरी तय करने में लोगों को सर्दी में भी पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में पूर्णिमा पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन के कारण यहां वाहनों का अतिरिक्त दबाव बढ़ जाएगा, जिसके कारण यहां जाम का लगना तय माना जा रहा है।
अतिक्रमण पर चला बुलडोजर
ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य के चलते यहां जाम के हालात बन रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने मकानों एवं दुकानों के आगे अतिक्रमण किया हुआ है। इसी को देखते हुए पुलिस एवं एनएचएआइ की टीम ने सड़क किनारे फैले अतिक्रमण को बुलडोजर के माध्यम से हटाया। इस कार्रवाई को देख अतिक्रमण करने वाले लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।