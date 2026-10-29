हापुड़ में ये क्या हो रहा...बस मामूली सी बात पर मारपीट, अब एक्शन में पुलिस

केशव त्यागी, हापुड़। रास्ते से गाड़ी हटाने को कहने पर महिंद्रा शोरूम के गार्ड और कर्मचारियों का पारा चढ़ गया। आरोप है कि उन्होंने युवक के साथ मारपीट की और उसे शोरूम के अंदर खींचकर जमकर पीटा।

घटना का वीडियो प्रसारित होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से दो लोगों को हिरासत में लिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मामला थाना हापुड़ देहात क्षेत्र स्थित महिंद्रा शोरूम का बताया जा रहा है।