हापुड़ में अतिक्रमण से लोगों का सड़क पर चलना दूभर, अब प्रशासन ने अपनाया सख्त रूख

हर्ष अग्रवाल, हापुड़। आगामी त्योहारों की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ रही भीड़ के बीच अतिक्रमण ने शहर की रफ्तार थाम दी है। सड़कों पर कब्जे के कारण दो मिनट का सफर तय करने में आधे घंटे तक का समय लग रहा है।

जाम में एंबुलेंस फंसने से गंभीर मरीजों की जान पर भी खतरा मंडराता है। अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका ने सख्त रुख अपना लिया है। बुधवार को नगर पालिका टीम गढ़ दिल्ली रोड पर लाउडस्पीकर से मुनादी कर अतिक्रमण करने वालों को सामान हटाने की चेतावनी दी।

लोगों का जीना दूभर इतना ही नहीं, दो से तीन दिन के भीतर अभियान चलाकर नगर पालिका कब्जा हटाने, सामान जब्त करने और जुर्माना वसूलने की भी तैयारी में है। दीपावली नजदीक आते ही बाजारों में खरीदारी तेज हो गई है। कपड़े, सजावटी सामान समेत अन्य सामानों की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगी है।

इस बीच, दुकानदारों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक सामानों को दुकानों के बाहर सड़क पर सजा कर रखा हुआ है, जिससे ग्राहक उनकी दुकान पर आए और सामान की खरीदारी करें, लेकिन सड़कों की चौड़ाई घटने से आवागमन मुश्किल हो गया है।