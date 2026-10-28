कल्पना सोरेन ने श्वेता को लगाया गले: भावनाओं और 114 करोड़ की नई सड़कों के सहारे गिरिडीह फतह की तैयारी

अश्विनी रघुवंशी, रांची। कैबिनेट मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन के बाद हुई झारखंड सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही गिरिडीह उपचुनाव की राह सुगम बनाने का प्रयास किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की तीन महत्वपूर्ण सड़कों को बनाने को हरी झंडी दिखाई गई है।

मकसद यह रहा कि मतदाता में सकारात्मक संदेश जाए। इसके तहत ग्रामीण कार्य विभाग की दो सड़कों को पथ निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है। नए सिरे से चौडी सड़क बनाने को मंजूरी भी दे दी गई। जल्द उनकी निविदा निकाली जाएगी, ताकि उपचुनाव शुरू होने के पहले निर्माण कार्य होते दिखना शुरू हो जाए।

सड़क निर्माण में वृक्षारोपण, बिजली के खंभों को हटाना समेत कई तरह की बाधाएं आती हैं। इसके लिए भी राशि स्वीकृत कर दी गई है, ताकि काम नहीं रुके। श्वेता को गले लगाने वाली कल्पना का भूमिका अहम होगी सुदिव्य कुमार सोनू की पत्नी श्वेता शर्मा पिछले दिनों नेमरा आई थी। कल्पना सोरेन ने उन्हें तुरंत गले लगाया। हेमंत सोरेन ने भी सर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया था। कल्पना सोरेन गिरिडीह जिला के गांडेय से विधायक हैं। उनके