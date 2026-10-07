कौन हैं मधुवन कुमार सिंह? जिनके हाथों में सौंपी गई हापुड़ पुलिस की कमान

केशव त्यागी, हापुड़। हापुड जिले की पुलिस कमान में बड़ा बदलाव हुआ है। शासन ने हापुड़ के पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह का तबादला कर दिया है। उन्हें प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

आजमगढ़ नगर के पुलिस अधीक्षक मधुवन कुमार सिंह को हापुड़ का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। उनके जल्द ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है।

जारी हुआ तबादला आदेश

शासन की ओर से बुधवार को जारी तबादला आदेश के बाद जिले के पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई। कुंवर ज्ञानंजय सिंह को प्रयागराज जैसे महत्वपूर्ण जिले में नई जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, मधुवन कुमार सिंह अब हापुड़ में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण की कमान संभालेंगे।

एनसीआर का लंबा अनुभव मधुवन कुमार सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी हैं। हापुड़ के पुलिस अधीक्षक (SP) बनने से पहले इन्होंने प्रदेश के कई जिलों में अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक के रूप में सेवा दी है। मधुवन सिंह के पास कानून व्यवस्था संभालने के साथ-साथ नियंत्रण, इंटेलिजेंस और सतर्कता विभागों में भी अपनी सेवाएं दी हैं। सिंह के पास एनसीआर इलाकों का लंबा अनुभव रहा है। ऐसे में हापुड़ में उनकी तैनाती शहर के लिए अहम है।