मां स्कंदमाता की भक्ति में डूबे श्रद्धालु, भक्तों के जयकारों से गूंज उठा मंदिर परिसर

हर्ष अग्रवाल, हापुड़। शारदीय नवरात्र का आज पांचवां दिन है। इस दिन मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप मां स्कंदमाता की पूजा-अर्चना की जाती है।

धार्मिक आस्था के इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजन कर परिवार की खुशहाली, संतान सुख और जीवन में उन्नति की कामना की।

मंत्रोच्चार के साथ किए गए अनुष्ठान

देवी के दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों की आवाजाही रही और घरों में भी मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान किए गए। ज्योतिर्विद पंडित सुबोध पांडेय का कहना है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, मां स्कंदमाता भगवान कार्तिकेय की माता हैं।