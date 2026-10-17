लेखपाल से तंग आकर टंकी पर चढ़ा लखपत, कूदने की दी धमकी; धौलाना में घंटों चला हाई-वोल्टेज ड्रामा
धौलाना तहसील में लेखपाल से परेशान होकर लखपत सिंह पानी की टंकी पर चढ़ गया और आत्महत्या की धमकी दी।
HighLights
लखपत सिंह धौलाना में पानी की टंकी पर चढ़ा।
लेखपाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की धमकी दी।
इस घटना से तहसील की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे।
केशव त्यागी, धौलाना। शोले फिल्म में वीरू का पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा करना तो आपको याद ही होगा। कुछ ऐसा ही नजारा शनिवार को धौलाना तहसील में देखने को मिला, जहां समाना गांव के लखपत सिंह पानी की टंकी पर चढ़ गया।
उसने आत्महत्या करने की धमकी देकर तहसील परिसर में हलचल मचा दी। हालांकि, यह फिल्मी दृश्य नहीं, बल्कि अपनी शिकायतों को लेकर ग्रामीण का विरोध जताने का तरीका था। लखपत सिंह ने तहसील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया।
उसके टंकी पर चढ़ने और आत्महत्या की धमकी देने की सूचना से मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोग टंकी की ओर देखने लगे और घटना को लेकर चर्चा शुरू हो गई।
दोबारा तहसील की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
धौलाना तहसील में इस तरह की घटना दोबारा सामने आने से तहसील की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। लखपत सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप तो लगाए, लेकिन उसकी शिकायत किस मामले से संबंधित है और उसने किन अधिकारियों या कर्मचारियों पर आरोप लगाए हैं, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
वहीं, उसे टंकी से नीचे उतारने के लिए क्या कदम उठाए गए और प्रशासन की ओर से उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी भी स्पष्ट नहीं हो सकी है।
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