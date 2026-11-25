जागरण संवाददाता, हापुड़। सदियों पुरानी आस्था और इतिहास के साक्षी सिंभावली के गांव हबिसपुर विगास स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में मंगलवार को गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया।

इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में सिख संगत और अन्य श्रद्धालु गुरुद्वारे पहुंचे। सभी ने मत्था टेककर गुरु नानक देव को नमन किया और उनके बताए सेवा, समानता व भाईचारे के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा परिसर में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुरुवाणी और शबद-कीर्तन से पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में अरदास की और गुरु का नाम सिमरन किया।

इस दौरान गुरुद्वारे परिसर में मौजूद ऐतिहासिक बरगद के वृक्ष के नीचे भी श्रद्धालु बैठे और गुरुनाम का सिमरन किया। मान्यता है कि इसी वृक्ष के नीचे गुरु नानक देव ने अपनी यात्रा के दौरान विश्राम और तपस्या की थी।