हिम्मतपुर फायरिंग मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, दहशत फैलाने का आरोप

संवाद सहयोगी, सिंभावली। थाना क्षेत्र के हिम्मतपुर गांव में दस माह पहले दहशत फैलाने के मकसद से अंधाधुंध फायरिंग करने वाले दो आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक कार बरामद की। हालांकि, उनके पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है।

थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद चौधरी ने बताया कि आठ दिसंबर 2025 को हिम्मतपुर गांव के मनीष मावी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें उल्लेख किया गया था कि छह दिसंबर 2025 की रात करीब पौने बारह बजे दो कारों में सवार कुछ अज्ञात युवक गांव में पहुंचे। जिन्होंने पप्पू सेठ की दुकान से लेकर पूरन सिंह के मकान की तरफ जाते हुए कारों से स्टंट करते हुए कई राउंड हवाई फायरिंग की।

रिपोर्ट दर्ज कर तलाश जारी : थाना प्रभारी इसके बाद ग्रामीण घरों से बाहर निकले, तो आरोपित गाली देते हुए वहां से भाग गए। इसके बाद उन्होंने 112 नंबर पर काल कर पुलिस को सूचना दी थी। यह घटना भयभीत करने के लिए कार सवारों ने की थी। थाना प्रभारी ने बताया कि तभी से टीम रिपोर्ट दर्ज कर उनकी तलाश में जुटी हुई थी।