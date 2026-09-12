गरीबी को मात देकर PM मोदी के मंच तक का सफर, हापुड़ की दिलकश जहां की कहानी बनी लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा

जागरण संवाददाता, हापुड़। कभी गरीबी से बाहर निकलने और परिवार की आर्थिक स्थिति में सहयोग करने की चिंता में रहने वाली जिले के गांव सलाई की 28 वर्षीय दिलकश जहां आज अपने हुनर के दम पर नई पहचान बना चुकी हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद न केवल उनकी जिंदगी बदली, बल्कि समाज में सम्मान भी मिला। अब वह हैंडमेड आर्टिफिशियल ज्वैलरी तैयार कर उसे विभिन्न मेलों में बेचने के साथ समूह की अन्य महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ रही हैं। समूह में शामिल हैं 11 महिलाएं एमए और एलएलबी शिक्षित दिलकश जहां खुशी स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं। समूह में 11 महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि समूह से जुड़ने से पहले वह विद्यार्थी थीं और भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहती थीं।

मन में अक्सर यह सवाल रहता था कि गरीबी से कैसे बाहर निकलें और परिवार की आर्थिक स्थिति में किस तरह सहयोग करें। इसी दौरान गांव में ब्लॉक मिशन प्रबंधक मनीष कुमार व वीरेंद्र कुमार तथा आईसीआरपी दीदियों ने महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने और सरकार की योजनाओं की जानकारी दी।