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मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से संवरा सोनम यादव का भविष्य, बनीं एसडीएम; ग्रामीण बेटियों के लिए बनीं मिसाल

By Digital Desk Edited By: Gaurav Tiwari
Published: Fri, 11 Sep 2026 02:24 PM (IST)

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के मार्गदर्शन से अयोध्या की सोनम यादव ने यूपीपीसीएस-2024 में उप जिलाधिकारी का पद हासिल किया है। ...और पढ़ें

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HighLights

  1. सोनम यादव ने अभ्युदय योजना से यूपीपीसीएस में एसडीएम पद पाया।

  2. उनकी सफलता ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों के लिए नई प्रेरणा बनी।

  3. वर्तमान में लखनऊ में प्रशासनिक प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण ले रही हैं सोनम।

डिजिटल टीम, लखनऊ। "प्रतिभा और मेहनत हो तो सरकार की योजनाएं मंजिल का रास्ता आसान बना देती हैं।" इस सोच को सच कर दिखाया है अयोध्या की सोनम यादव ने। आर्थिक अभावों को पीछे छोड़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भरोसे और 'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' के मार्गदर्शन के बल पर सोनम ने यूपीपीसीएस-2024 में उप जिलाधिकारी (एसडीएम) पद पर सफलता हासिल की है। आज वह प्रदेश के लाखों युवाओं और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणा का नया चेहरा बन चुकी हैं।

वर्तमान में डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, लखनऊ में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहीं सोनम प्रशासनिक प्रक्रियाओं, कानून-व्यवस्था और जनसेवा के व्यावहारिक गुर सीख रही हैं।

सही मार्गदर्शन और दृढ़ इच्छाशक्ति से मिली सफलता

अयोध्या जिले के मवई ब्लॉक (गांव गड़ौरा, हारिका पांडे का पुरवा) की रहने वाली सोनम बताती हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में कड़ी मेहनत के साथ-साथ सही दिशा का होना बेहद जरूरी है। 'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' ने उन्हें न केवल गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री और विषय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उपलब्ध कराया, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई दी।

प्रशिक्षण के अपने अनुभवों को साझा करते हुए सोनम ने बताया कि अकादमी में उन्हें संवेदनशील, पारदर्शी और जन-केंद्रित अधिकारी बनने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकें।

सीमित संसाधनों को न बनने दें सपनों की रुकावट

ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर प्रशासनिक सेवा तक का सफर तय करने वाली सोनम आज युवाओं और छात्राओं को स्पष्ट रणनीति, निरंतर अभ्यास और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की सलाह देती हैं। उनका संदेश है कि आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियां कभी भी सपनों की सीमा नहीं बननी चाहिए।

योगी सरकार की युवा और महिला सशक्तिकरण नीतियों की सराहना करते हुए सोनम कहती हैं कि अभ्युदय जैसी योजनाएं अवसरों की समानता प्रदान कर रही हैं। उनकी यह सफलता साबित करती है कि यदि हौसला बुलंद हो, तो राज्य सरकार की योजनाएं सफलता की राह को सुगम बना देती हैं।