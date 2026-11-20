मजाक-मजाक में युवक के प्राइवेट पार्ट में डाली हवा, आतें फटने से मौत; जांच में जुटी हापुड़ पुलिस
हापुड़ के पिलखुवा में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मजाक में उसके प्राइवेट पार्ट में पाइप से हवा डालने पर आंतें फट गईं, जिससे 19 वर्षीय तुषार ने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
HighLights
पिलखुवा में युवक के प्राइवेट पार्ट में हवा डाली गई।
मजाक में डाली गई हवा से युवक की आंतें फट गईं।
19 वर्षीय तुषार की उपचार के दौरान दर्दनाक मौत।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। पिलखुवा में युवक के प्राइवेट पार्ट में पाइप से हवा डाली गई। बताया गया कि रूम क्लीनर के पाइप से मजाक-मजाक में हवा डाली गई।
युवक के प्राइवेट पार्ट में हवा डालने से उसकी आंतें फट गईं। वहीं, 19 वर्षीय तुषार ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। उधर, मामले की जानकारी लगने पर पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है।
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