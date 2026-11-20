जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। पिलखुवा में युवक के प्राइवेट पार्ट में पाइप से हवा डाली गई। बताया गया कि रूम क्लीनर के पाइप से मजाक-मजाक में हवा डाली गई।

युवक के प्राइवेट पार्ट में हवा डालने से उसकी आंतें फट गईं। वहीं, 19 वर्षीय तुषार ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। उधर, मामले की जानकारी लगने पर पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है।

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