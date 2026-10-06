हापुड़ में देवनंदिनी फ्लाइओवर के पास ट्रेन हादसे में महिला की मौत, मानसिक हालत ठीक न होने की बात सामने आई

जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना देहात क्षेत्र के अयोध्यापुरी चौकी क्षेत्र में देवनंदिनी फ्लाइओवर के नीचे रेलवे लाइन पर बुधवार को ट्रेन की चपेट में आने से 33 वर्षीय महिला की मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। महिला की पहचान भीमनगर की अंजू के रूप में हुई। मौके पर पहुंचे स्वजन ने पुलिस को बताया कि महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं थी।

थाना देहात प्रभारी पारस मालिक ने दी मामले की जानकारी

थाना देहात प्रभारी पारस मालिक ने बताया कि अयोध्यापुरी चौकी क्षेत्र में खंभा नंबर 14 के पास देवनंदिनी फ्लाइओवर के नीचे रेलवे लाइन पर महिला के ट्रेन की चपेट में आने की सूचना मिली थी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई।