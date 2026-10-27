हापुड़ में फिर लौटेगी साप्ताहिक बाजार की रौनक, गोल मार्केट और रामलीला मैदान के बाद अब कहां मिला नया ठिकाना?

संवाद सहयोगी, हापुड़। हापुड़ में लंबे समय से बंद साप्ताहिक बाजार को लेकर बना असमंजस आखिरकार समाप्त हो गया है। अब आने वाले रविवार से मेरठ रोड स्थित फ्लाईओवर के नीचे बाजार सजेगा।

शनिवार को पथ विक्रेता समिति की बैठक में इस स्थान पर दुकानें लगाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई है। इस निर्णय से छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी लगाकर परिवार का भरण-पोषण करने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

बता दें शहर में साप्ताहिक बाजार लगाने की परंपरा दशकों पुरानी है। शुरुआत में गोल मार्केट और कोठी गेट क्षेत्र में दुकानें सजती थीं। समय के साथ ग्राहकों की भीड़ बढ़ने से यातायात व्यवस्था प्रभावित होने लगी। इसके चलते बाजार को फ्रीगंज रोड पर स्थानांतरित कर दिया गया।

कुछ महीने पहले कराया गया रामलीला मैदान में बाजार बंद वहां भी जाम की समस्या सामने आई तो, दिल्ली रोड स्थित रामलीला मैदान को नया ठिकाना बनाया गया। हालांकि, कुछ महीने पहले यहां भी बाजार बंद करा दिया गया था। इसके बाद से छोटे व्यापारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया।