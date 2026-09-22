हापुड़ में हर दिन 107 वृद्ध महिलाएं ले रहीं योजना का लाभ, 24 दिन में 2562 लोगों ने किया सफर

हर्ष अग्रवाल, हापुड़। प्रदेश सरकार की ओर से 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में निश्शुल्क यात्रा की सुविधा शुरू किए जाने का असर 24 दिन बाद भी कम दिखाई दे रहा है। 29 अगस्त से शुरू हुई योजना के बाद 24 दिनों में कुल 2,562 वृद्ध महिलाओं ने रोडवेज बसों में मुफ्त सफर किया है।

जबकि योजना की जानकारी नहीं होने पर अभी भी 50 फीसदी वृद्ध महिलाएं मुफ्त यात्रा का लाभ नहीं उठा पा रही हैं और टिकट लेकर यात्रा कर रही हैं। अगर प्रतिदिन औसतन की बात की जाए तो, करीब 107 वृद्ध महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं।

वृद्ध महिलाओं के लिए शुरू की गई इस सुविधा से जहां उन्हें आवागमन में आर्थिक राहत मिल रही है, वहीं हापुड़ रोडवेज के राजस्व पर भी इसका असर पड़ा है। मुफ्त यात्रा के कारण 24 दिनों में रोडवेज को करीब छह लाख 149 रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है।

आंकड़ों पर नजर डालें तो, 24 दिनों में 2,562 महिलाओं के मुफ्त यात्रा करने के हिसाब से प्रतिदिन औसतन करीब 107 वृद्ध महिलाएं रोडवेज बसों में निश्शुल्क सफर कर रही हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि योजना वृद्ध महिलाओं के बीच धीरे-धीरे पकड़ बना रही है।

जागरूकता की कमी, अब भी टिकट खरीद रहीं महिलाएं योजना लागू होने के बावजूद बड़ी संख्या में पात्र महिलाओं को इसकी जानकारी नहीं है। जागरूकता के अभाव में कई वृद्ध महिलाएं बस में सफर के दौरान सामान्य यात्रियों की तरह टिकट खरीद रही हैं। ऐसे में जरूरत है कि बस अड्डे, बसों और ग्रामीण क्षेत्रों में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि पात्र महिलाओं को अपने अधिकार की जानकारी मिल सके।

छह लाख से अधिक के राजस्व पर पड़ा असर नि:शुल्क यात्रा के चलते हापुड़ रोडवेज के राजस्व पर करीब 6.01 लाख रुपये का असर पड़ा है। हालांकि, यह सुविधा सरकार की ओर से वृद्ध महिलाओं को दी जा रही सामाजिक सहायता का हिस्सा है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आवागमन में आर्थिक राहत देने के साथ सार्वजनिक परिवहन को उनके लिए अधिक सुलभ बनाना है।

आधार कार्ड या वोटर कार्ड दिखाना अनिवार्य प्रदेश सरकार ने 29 अगस्त को लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना शुरू की। 60 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं को उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों में आजीवन निश्शुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। ऐसे में उम्र सत्यापन के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य है।

बोले जिम्मेदार योजना के तहत होने वाली निश्शुल्क यात्रा का खर्च शासन स्तर से वहन किया जाता है। ऐसे में वृद्ध महिलाओं को सुविधा का लाभ दिलाना रोडवेज की प्राथमिकता है। अभियान चलाकर वृद्ध महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। - लक्ष्मण सिंह, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक