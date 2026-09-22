हापुड़: चॉकलेट का लालच देकर 6 साल की बच्ची से की अश्लील हरकत, दो के खिलाफ POCSO एक्ट में मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, पिलखुवा (हापुड़)। पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के सद्दीकपुरा में छह वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत और दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है।

बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने दो किशोर के खिलाफ छेड़छाड़ करने तथा पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी शिकायत के अनुसार, 17 सितंबर को बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान एक किशोर उसे चाकलेट दिलाने के बहाने से छत पर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया।