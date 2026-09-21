करनाल में नाबालिग से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर ट्रेन में बैठाकर आरोपी फरार

जागरण संवाददाता, करनाल। सिटी थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि करीब दो साल से अजय नामक युवक किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ रख रहा था।

किशोरी के गर्भवती होने के बाद आरोपित उसे ट्रेन में बैठाकर छोड़कर फरार हो गया। राजस्थान के अलवर में पुलिस को किशोरी मिली, जिसके बाद उसे जयपुर के एक आश्रम में पहुंचाया गया। अलवर पुलिस ने करनाल पुलिस से संपर्क कर मामले की जानकारी दी।

किशोरी को ट्रेन में बैठाकर भागा किशोरी के स्वजन ने पुलिस को बताया कि उसकी मां की मौत के बाद वह अपने नाना-नानी के साथ करनाल में रह रही थी। आरोपित युवक करीब दो साल से उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ रखने लगा था। स्वजन ने इसका विरोध भी किया, लेकिन इसके बावजूद आरोपित किशोरी को अपने साथ रखता रहा। किशोरी को ट्रेन में बैठाकर छोड़कर भाग गया।