Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

करनाल में नाबालिग से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर ट्रेन में बैठाकर आरोपी फरार

By Rakesh Chauhan Edited By: Sushil Kumar
Published: Mon, 21 Sep 2026 11:38 PM (IST)

करनाल में एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपित युवक उसे गर्भवती होने पर ट्रेन ...और पढ़ें

करनाल में नाबालिग से दुष्कर्म। सांकेतिक फोटो

करनाल में नाबालिग से दुष्कर्म। सांकेतिक फोटो

HighLights

  1. करनाल में 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया।

  2. आरोपित युवक ने गर्भवती होने पर किशोरी को ट्रेन में छोड़ा।

  3. किशोरी अलवर में मिली, जयपुर के आश्रम में पहुंचाया गया।

जागरण संवाददाता, करनाल। सिटी थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि करीब दो साल से अजय नामक युवक किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ रख रहा था।

किशोरी के गर्भवती होने के बाद आरोपित उसे ट्रेन में बैठाकर छोड़कर फरार हो गया। राजस्थान के अलवर में पुलिस को किशोरी मिली, जिसके बाद उसे जयपुर के एक आश्रम में पहुंचाया गया। अलवर पुलिस ने करनाल पुलिस से संपर्क कर मामले की जानकारी दी।

किशोरी को ट्रेन में बैठाकर भागा

किशोरी के स्वजन ने पुलिस को बताया कि उसकी मां की मौत के बाद वह अपने नाना-नानी के साथ करनाल में रह रही थी। आरोपित युवक करीब दो साल से उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ रखने लगा था। स्वजन ने इसका विरोध भी किया, लेकिन इसके बावजूद आरोपित किशोरी को अपने साथ रखता रहा। किशोरी को ट्रेन में बैठाकर छोड़कर भाग गया।

राजस्थान के अलवर में पुलिस को किशोरी मिलने के बाद उसे जयपुर स्थित एक आश्रम में पहुंचाया गया। करनाल बाल कल्याण समिति को मामले की जानकारी दी गई। समिति ने 18 सितंबर को किशोरी के स्वजन से संपर्क किया। इसके बाद स्वजन को किशोरी के गर्भवती होने की जानकारी मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।