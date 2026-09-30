हापुड़ में अश्लील फोटो खींचकर किशोरी को ब्लैकमेल करने का आरोप, दो युवकों पर दुष्कर्म की रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, हापुड़। अश्लील फोटो खींचकर 17 वर्षीय किशोरी को ब्लैकमेल करने और धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर बाबूगढ़ पुलिस ने दो आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोप है कि आरोपित किशोरी को फोटो प्रसारित कर बदनाम करने और जान से मारने की धमकी देते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस में दी तहरीर में थाना सिंभावली क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने बताया कि वह भूमिहीन है और परिवार के साथ किसानों के खेतों में मजदूरी कर जीवन यापन करता है। गांव में मजदूरी का काम कम होने के कारण वह अमरोहा में खेतों पर मजदूरी करता है। उसकी 17 वर्षीय बेटी मटर की तुड़ाई के दौरान अपनी बड़ी बहन के पास रहकर काम कर रही थी।

किशोरी के आपत्तिजनक फोटो खींच लिए मटर के खेत में काम करने वाले कासिफ ने मौका पाकर किशोरी के आपत्तिजनक फोटो खींच लिए। आरोप है कि बाद में वह फोटो दिखाकर किशोरी पर बातचीत करने का दबाव बनाने लगा और फोटो प्रसारित कर बदनाम करने की धमकी दी। बदनामी के डर से किशोरी तनाव में रहने लगी।

आरोप है कि कासिफ ने धमकी देकर किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। कासिफ के साथी महताब ने भी किशोरी के फोटो अपने मोबाइल में रख लिए और उसे ब्लैकमेल कर अपने फार्म के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। 12 सितंबर को कासिफ किशोरी को फोन करके हापुड़ के रेलवे रोड स्थित एक होटल में ले गया, जहां उसके साथ दोबारा दुष्कर्म किया।